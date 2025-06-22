Англійський Манчестер Юнайтед цікавиться можливістю трансферу півзахисника мюнхенської Баварії Жуана Паліньї. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу не проти продати 29-річного уродженця Лісабону за 30-35 млн. євро, незважаючи на те, що на початку минулого сезону його придбали за 50 млн. євро. Головний тренер "ротен" Венсан Компані особливо не розраховує на опорного півзахисника у наступному сезоні.

В свою чергу зазначається, що Палінья розглядається Манчестер Юнайтед, як один з кандидатів на підсилення центру поля.

Чинна трудова угода гравця з німцями розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Жуан Палінья відіграв за Баварію 24 матчі.