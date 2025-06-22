Англія

Португалець може повернутися до Англії.

Англійський Манчестер Юнайтед цікавиться можливістю трансферу півзахисника мюнхенської Баварії Жуана Паліньї. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу не проти продати 29-річного уродженця Лісабону за 30-35 млн. євро, незважаючи на те, що на початку минулого сезону його придбали за 50 млн. євро. Головний тренер "ротен" Венсан Компані особливо не розраховує на опорного півзахисника у наступному сезоні.

В свою чергу зазначається, що Палінья розглядається Манчестер Юнайтед, як один з кандидатів на підсилення центру поля.

Чинна трудова угода гравця з німцями розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Жуан Палінья відіграв за Баварію 24 матчі.