Англія

Чергова оренда для гравця.

Англійський фланговий захисник Борнмута Макс Ааронс другу частину цього сезону присвятив виступам за іспанську Валенсію на правах оренди.

25-річний виконавець не користався особливою увагою від Андоні Іраоли в складі "вишень", проте й не отримав належної ігрової практики в Ла Лізі, провівши на полі трохи більше 200 хвилин у п’яти матчах у всіх турнірах.

І навіть у ситуації, коли Борнмут активно розпродає своїх провідних виконавців цього літа, Ааронс залишається без уваги з боку клубу, а отже на нього чекає чергова оренда найближчим часом.

Шотландський Рейнджерс звернувся до англійських колег із подібним проханням і отримав позитивну відповідь доволі швидко.

Незабаром очікується підписання угоди строком на один рік, тоді як контракт Ааронса розрахований до 2029 року.