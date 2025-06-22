Чергова оренда для гравця.
Макс Ааронс, Getty Images
22 червня 2025, 07:45
Англійський фланговий захисник Борнмута Макс Ааронс другу частину цього сезону присвятив виступам за іспанську Валенсію на правах оренди.
25-річний виконавець не користався особливою увагою від Андоні Іраоли в складі "вишень", проте й не отримав належної ігрової практики в Ла Лізі, провівши на полі трохи більше 200 хвилин у п’яти матчах у всіх турнірах.
І навіть у ситуації, коли Борнмут активно розпродає своїх провідних виконавців цього літа, Ааронс залишається без уваги з боку клубу, а отже на нього чекає чергова оренда найближчим часом.
Шотландський Рейнджерс звернувся до англійських колег із подібним проханням і отримав позитивну відповідь доволі швидко.
Незабаром очікується підписання угоди строком на один рік, тоді як контракт Ааронса розрахований до 2029 року.