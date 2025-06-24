Англія

Молодий вінгер дортмундської Боруссії може незабаром змінити клубну прописку.

Челсі на фінішній прямій у перемовинах за трансфер молодого вінгера Джеймі Байно-Гіттенса з дортмундської Боруссії. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Попри нещодавні чутки про інтерес з боку Баварії, саме лондонський клуб є фаворитом у боротьбі за 20-річного англійця.

За інформацією джерела, у понеділок представники Челсі провели прямі переговори з Боруссією, а сам гравець уже погодився на перехід і укладення контракту терміном на сім років.

Наразі сторони активно працюють над фінальними деталями угоди. Якщо все піде за планом, Байно-Ґіттенс стане черговим юним талантам, який поповнить склад Челсі.