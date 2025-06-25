Англія

"Каноніри" вже працюють над підписанням заміни ганському хавбеку, з яким не вдалося домовитися щодо нового контракту.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті залишить клуб наприкінці червня після завершення терміну контракту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори з "канонірів" із 32-річним ганцем щодо підписання нової угоди остаточно припинилися — лондонців не влаштували вимоги гравця щодо підвищення окладу та терміну дії нового контракту. Як зазначалося, Томас хотів отримати три роки.

На тлі цього, згідно з вже наявною інформацією, Арсенал вже повністю узгодив умови особистого контракту із 31-річним капітаном Брентфорда Крістіаном Нергором, який вже повідомив "бджіл" про своє бажання вирушити на Емірейтс Стедіум.

Як зазначається, клуби ведуть переговори щодо укладення угоди після першої пропозиції Арсеналу у розмірі 10-11 мільйонів євро.