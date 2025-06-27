Англія

"Іриски" розраховують на оборонця в довгостроковій перспективі.

Центральний захисник Джарред Брентвейт може оновити свою угоду з Евертоном, передає видання The Athletic.

Зараз контракт із 23-річним англійцем розраховано до кінця червня 2027-го. "Іриски" також мають опцію продовження ще на один рік.

Переговори щодо оновлення угоди з Брентвейтом просуваються. Вважається, що сторони близькі до досягнення домовленості.

Влітку 2024 року Джарреда намагався придбати Манчестер Юнайтед. Оборонець продовжує перебувати в центрі уваги провідних клубів. Порталом transfermarkt він оцінюється в 50 млн євро.

У сезоні-2024/25 центрбек узяв участь у 32-х матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись одним асистом.