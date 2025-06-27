Англія

Цікава новина з Англії.

Англійський Брентфорд визначився з новим головним тренером команди. Про це повідомляє офіційний сайт "бджіл".

Команду нашого Єгора Ярмолюка очолив 44-річний Кіт Ендрюс, який відповідав за стандартні положення у штабі Томаса Франка в Брентфорді.

"Кіт ладнає з усіма, він дуже відкрита людина, яка багато вчиться. Кіт ясно розуміє, чого він хоче, гравці та персонал люблять та поважають його.

Він розуміє гравців в команді і те, як ми грали під керівництвом Томаса Франка. Кіт привнесе свою власну еволюцію, але він не починає з нуля, тож, сподіваюся, ми зможемо швидко досягти прогресу", — заявив спортивний директор Брентфорда Філ Джайлз.

До приходу в штаб Франка колишній півзахисник збірної Ірландії працював у тренерському штабі Кріса Вайлдера у Шеффілд Юнайтед.