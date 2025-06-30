Англія

Лондонські "шпори" хочуть підсилити атаку хавбеком збірної Гани та вперше за 13 років здійснити трансфер напряму від принципового суперника.

Тоттенгем зацікавлений у трансфері атакуючого півзахисника Вест Гема Мохаммеда Кудуса, повідомляє The Telegraph.

У разі переходу він стане першим гравцем, який напряму перейде від "молотобійців" до "шпор" після Скотта Паркера у 2011 році.

24-річний ганець є пріоритетною ціллю нового тренера Тоттенгема Томаса Франка. Клуб розраховує укласти угоду за суму нижчу за клаусулу 85 млн фунтів стерлінгів, яка діє лише перші десять днів липня. Конкуренцію складав Челсі, однак "сині" обрали інших гравців.

У Вест Гемі готові розглядати пропозиції щодо Кудуса, щоб фінансувати перебудову під керівництвом Грема Поттера. Сам футболіст не проти переїзду в іншу частину Лондона.

Минулого сезону Кудус забив лише п’ять голів, хоча ще рік тому прийшов із Аякса за 40 млн фунтів стерлінгів і став одним із найкращих у команді. У Тоттенгемі він міг би стати універсальним варіантом у атакувальній лінії за спиною форварда.