Англія

Захисник Крістал Пелес прагне переїхати на Енфілд — клуби ведуть переговори.

Центральний захисник Крістал Пелес Марк Геї став на крок ближче до переходу в Ліверпуль.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 24-річний англієць івуарійського походження досяг принципової згоди з мерсісайдцями щодо контракту до літа 2030 року.

Геї активно просуває свій трансфер на Енфілд і сподівається, що клуби дійдуть згоди найближчим часом. Переговори між Ліверпулем і Крістал Пелес щодо суми трансферу тривають.

У минулому сезоні Марк Геї провів 44 матчі за Крістал Пелес, в яких він забив три голи та віддав два асисти.