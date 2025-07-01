Бельгієць поки не дав згоди, чекаючи на варіанти з ЛЧ.
Малік Фофана, Getty Images
01 липня 2025, 21:25
Ноттінгем Форест досяг домовленості з Ліоном щодо трансферу бельгійського вінгера Маліка Фофана, однак остаточна угода ще не укладена.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 20-річний бельгійський гравець наразі не погодив персональні умови з "лісниками
За інформацією джерела, Фофана наразі не поспішає з переходом, очікуючи на пропозиції від клубів, що виступатимуть у Лізі чемпіонів.
Зазначається, що інтерес до гравця зберігає Челсі, а також контакт із представниками футболіста вже встановили Баварія та Наполі.
У минулому сезоні Малік Фофана провів 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.