Англія

Бельгієць поки не дав згоди, чекаючи на варіанти з ЛЧ.

Ноттінгем Форест досяг домовленості з Ліоном щодо трансферу бельгійського вінгера Маліка Фофана, однак остаточна угода ще не укладена.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 20-річний бельгійський гравець наразі не погодив персональні умови з "лісниками

За інформацією джерела, Фофана наразі не поспішає з переходом, очікуючи на пропозиції від клубів, що виступатимуть у Лізі чемпіонів.

Зазначається, що інтерес до гравця зберігає Челсі, а також контакт із представниками футболіста вже встановили Баварія та Наполі.

У минулому сезоні Малік Фофана провів 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.