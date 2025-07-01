Англія

Ганець виступає за "вишень" із січня 2023 року.

Лівий вінгер Антуан Семеньйо оновив свою угоду з Борнмутом, передає офіційний сайт клубу.

Раніше контракт із 25-річним ганцем було розраховано до кінця червня 2029-го. Тепер договір "вишень" про співпрацю з гравцем втрачає чинність роком пізніше.

Борнмут придбав Семеньйо в рідного для нього Бристоль Сіті за 10.25 млн євро в січні 2023-го. Загалом на його рахунку 22 гола й десять асистів у 89-ти матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.

У сезоні-2024/25 Антуан відзначився 17-ма результативними діями (11+6) у чемпіонаті Англії, що є другим найкращим показником серед усіх гравців "вишень".

Вважається, що Борнмут оцінює нападника приблизно у 70 млн фунтів стерлінгів. Інтерес до нього приписували зокрема Тоттенгему.