Англія

Правий захисник продовжить виступи за лондонський клуб щонайменше до 2028 року.

Фулгем офіційно оголосив про продовження контракту з крайнім захисником Кенні Тете.

Новий договір з 29-річним нідерландцем розрахований до літа 2028 року, а також містить опцію автоматичного продовження ще на один сезон. Про це повідомляє пресслужба "дачників".

"Я дуже радий, що підписав нову угоду — як для себе, так і для своєї родини. Це дійсно особливий клуб, де я відчуваю себе частиною великої родини. Сподіваюся, в найближчі роки зможу ще більше віддати вболівальникам", — прокоментував нідерландець.

Тете виступає за Фулгем із 2020 року. За цей час він провів 121 матч, забив 4 м’ячі та віддав 10 результативних передач. Під керівництвом Марку Сілви нідерландець став ключовим гравцем у захисній лінії команди.