Англія

Інтерес до Воткінса — частина можливої перебудови атаки МЮ, яка може розпочатися з відходу Хойлунда вже цього літа.

Манчестер Юнайтед додав до свого шорт-листа нападника Астон Вілли Оллі Воткінса на випадок, якщо вони зможуть виділити бюджет для подальшого підсилення атаки.

“Червоні дияволи” провели попередні переговори з Астон Віллою, щоб зрозуміти умови потенційної угоди. Клуб розуміє, що спочатку необхідно продати когось з гравців, перш ніж робити будь-які офіційні кроки.

Основного кандидата “на вихід” наразі називають Расмуса Хойлунда. Цей нападник перейшов з Аталанти влітку 2023 року за 72 мільйони фунтів стерлінгів. У сезоні-2024/25 Хойлунд мав великі проблеми з реалізацією, через що він неодноразово ставав об'єктом критики. У 52 зіграних матчах форвард збірної Данії відзначився лише 10 голами та 4 асистами.

Нещодавно видання The Peoples Person оприлюднило інформацію про те, що міланський Інтер зацікавлений у підписанні Хойлунда, але лише на правах оренди. На тлі цього, повідомлення припускає, що відхід данця може відкрити шлях для приходу Воткінса.