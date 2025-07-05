Англія

Клуб утримується від розгорнутих коментарів через судовий процес, перше засідання відбудеться 5 серпня.

Арсенал через журналіста BBC Семі Мокбела виступив із короткою заявою щодо ситуації навколо Томаса Парті, якого звинувачують у п’яти епізодах зґвалтування та одному випадку сексуального насильства.

"Контракт гравця завершився 30 червня. Через триваючі юридичні процедури клуб не може коментувати цю справу", — йдеться у повідомленні Арсеналу для Мокбела.

Нагадаємо, 32-річному ганському півзахиснику інкримінують кілька серйозних злочинів, нібито скоєних у 2021-2022 роках. Справу передано до Вестмінстерського магістратського суду, де перше слухання заплановано на 5 серпня 2025 року.

Парті заперечує всі обвинувачення. Його представники, як і правоохоронці, закликали громадськість не робити передчасних висновків і дочекатися рішення суду, наголошуючи на важливості презумпції невинуватості.

Томас Парті виступав за Арсенал протягом майже п’яти сезонів, провівши 167 матчів та забивши 9 м’ячів.