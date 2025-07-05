Англія

Гравець збірної Японії кинув собі несподіваний виклик.

Бірмінгем Сіті оголосив про підписання нападника Кего Фурухасі. 30-річний форвард приєднався до англійського клубу з французького Ренна. Суму трансферу клуби не розголошують. Угода розрахована до літа 2028 року.

Фурухасі вже знайомий з британським футболом — він мав блискучий період у складі шотландського Селтіка, де став одним із ключових гравців. В Шотландії Кего провів 165 матчів, забив 85 голів і виграв вісім внутрішніх трофеїв, включаючи три чемпіонські титули.

У єврокубках Фурухасі відзначався голами у ворота топ-команд, серед яких Атлетіко Мадрид, Лаціо, Баєр Леверкузен і РБ Лейпциг.

У січні 2025 року він перейшов до Ренна, однак вже влітку знову повертається до Великої Британії — цього разу до Англії, де стане частиною амбітного проєкту Бірмінгем Сіті, який наразі виступає в Чемпіоншипі.

На міжнародному рівні Кего Фурухасі дебютував за збірну Японії у 2019 році. На даний момент гравець провів 23 матчі за національну команду.