Англія

Склад лондонського клубу поповнив оборонець Кота Такаї.

Центральний захисник Кота Такаї залишив рідний для нього Кавасакі Фронтале заради Тоттенгема, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Із 20-річним японцем підписали розрахований до кінця червня 2030-го контракт. За даними transfermarkt, перехід виконавця обійшовся "шпорам" у 5.8 млн євро.

Welcome to Tottenham Hotspur, Kota Takai 🤍 pic.twitter.com/oFa1PqYOzI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2025

Такаї дебютував за Кавасакі Фронтале в квітні 2022 року. Загалом на його рахунку чотири гола та один асист у 81-му матчі всіх турнірів.

Зі своїм першим і тепер колишнім клубом оборонець виграв Кубок (2023) і Суперкубок Японії (2024). Кота також є переможцем Кубка Азії U-23 (2024) зі збірною Японії.

У вересні 2024-го виконавець уперше зіграв за головну національну команду країни. Цього року він узяв участь в іще трьох її поєдинках.