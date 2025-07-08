Склад лондонського клубу поповнив оборонець Кота Такаї.
Кота Такаї, tottenhamhotspur.com
08 липня 2025, 11:42
Центральний захисник Кота Такаї залишив рідний для нього Кавасакі Фронтале заради Тоттенгема, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Із 20-річним японцем підписали розрахований до кінця червня 2030-го контракт. За даними transfermarkt, перехід виконавця обійшовся "шпорам" у 5.8 млн євро.
Такаї дебютував за Кавасакі Фронтале в квітні 2022 року. Загалом на його рахунку чотири гола та один асист у 81-му матчі всіх турнірів.
Зі своїм першим і тепер колишнім клубом оборонець виграв Кубок (2023) і Суперкубок Японії (2024). Кота також є переможцем Кубка Азії U-23 (2024) зі збірною Японії.
У вересні 2024-го виконавець уперше зіграв за головну національну команду країни. Цього року він узяв участь в іще трьох її поєдинках.