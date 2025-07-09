Англія

Трансфер перебуває на фінальному етапі.

Англійський Норвіч за підсумками минулого сезону посів лише 13 сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу, тож про підвищення в класі клубу не доводилось перейматись.

Утім, для іспанського флангового півзахисника "канарок" Борхи Сайнса цей сезон із 19 голами та чотирма гольовими передачами в 43 матчах усе одно можна вважати успішним.

І оскільки команда своє завдання не виконала, то 24-річний гравець лише з одним роком чинного контракту в запасі не забарився з рішення про відхід із клубу.

Португальський Порту тим часом виявився спритнішим за інших претендентів на футболіста, і в підсумку домовився про трансфер із футболістом та компенсацію в розмірі 16,5 млн євро для Норвіча.

Незабаром про перехід буде оголошено офіційно.