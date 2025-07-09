Англія

Переговори "канонірів" з лісабонцями зайшли в глухий кут.

Перехід Віктора Дьокереша в Арсенал може не відбутися, повідомляє Daily Mail з посиланням на Record.

Переговори між Арсеналом і Спортінгом зайшли в глухий кут через розбіжності щодо суми трансферу — лондонський клуб запропонував за форварда 65+15 млн євро, в той час як португальці наполягають на фіксованій сумі в 70 млн євро. Сторонам не вдалося досягти прогресу в переговорах з вихідних.

Повідомляється, що керівництво Арсеналу розглядає можливість відмови від трансферу, якщо Спортінг не піде на поступки.

Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг тризначним запитом остаточно відбив бажання Арсеналу щодо Шешка.