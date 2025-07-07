Німеччина

Це була фінальна позиція німців у перемовинах.

Лондонський Арсенал під час поточного літнього трансферного вікна робить чергову спробу знайти собі справжнього нападника на вістря атаки.

І, судячи з усього, надзвичайно близький до виконання цього завдання.

Але не в контексті перемовин із німецьким РБ Лейпциг щодо словенського форварда Беньяміна Шешка.

У процесі щодо 22-річного виконавця все завмерло ще на етапі оголошення бажання "червоних биків" отримати чималі відступні за свого футболіста.

Це відбулось ще посеред червня, і з тих пір жодних зрушень у перемовинах не відбулось.

А напередодні стало відомо, що німці зупинились лише на одному варіанті суми трансферу — 100 млн євро.

У відповідь вони почули від Арсеналу рівно нічого — лондонці вийшли з процесу перемовин, після чого зосередились на своєму останньому варіанті — шведському нападнику Віктору Дьокерешу з лісабонського Спортінга.

У Шешка 21 гол та шість асистів у 45 матчах минулого сезону.