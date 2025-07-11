Англія

Сербський воротар коштуватиме "вишням" 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Борнмут досяг остаточної угоди з лондонський Челсі щодо трансферу воротаря Джордже Петровича.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, сума угоди складе 25 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 29 млн євро), і сербський голкіпер уже отримав дозвіл на проходження медичного огляду наступного тижня.

25-річний Петрович провів минулий сезон в оренді у французькому Страсбурі, де став гравцем сезону за версією вболівальників та допоміг клубу фінішувати сьомим у Лізі 1. Проте Челсі не міг гарантувати йому постійну ігрову практику через наявність Роберта Санчеса та Філіпа Йоргенсена, що й стало причиною його відходу.

Після повернення Нето та відходу Кепи, Борнмут активно шукав нового основного воротаря. Петрович погодився на перехід, бажаючи отримати статус першого номера — умова, яку Челсі більше не міг йому забезпечити.

Петрович приєднався до лондонців у 2023 році з американського клубу Нью-Інгленд Революшн за 16 млн євро і провів 31 матч за Челсі, пропустивши 44 голи та 7 раз відстоявши "на нуль".