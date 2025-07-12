Англія

Один із найкращих голкіперів світу може отримати новий виклик у кар’єрі.

Контракт італійського воротаря Джналуїджі Доннарумми із французьким Парі Сен-Жермен добігає завершення вже наступного літа, від чого в столиці Франції, м’яко кажучи, починають бити на сполох.

Оскільки 26-річний виконавець і досі не впевнений у тому, що йому варто залишитись у складі "червоно-синіх", а не спробувати себе в більш конкурентному чемпіонаті.

Наприклад, у англійській Прем’єр-лізі, де на такого статусного гравця завжди знайдеться попит.

Як повідомляють ЗМІ, лондонський Челсі вже заздалегідь почав опрацьовувати це питання, але водночас уже має конкуренцію у вигляді обох великих клубів із Манчестера.

Очікується, що Доннарумма має визначитись із своїм майбутнім найближчим часом, і наразі він ближче до продовження чинного контракту.

У минулому сезоні Джанлуїджі пропустив 40 голів у 46 матчах, 17 із яких були для його команди "сухими".