Англія

Нідерландський воротар переходить до АПЛ після виступів у Лізі чемпіонів.

Астон Вілла офіційно підтвердила підписання голкіпера Марко Бізота. 33-річний нідерландець перебрався з французького Бреста, провівши там останні чотири роки. Сума трансферу не розголошується.

Минулого сезону Бізот захищав ворота Бреста в матчах Ліги чемпіонів, що стало історичним досягненням для французького клубу. Його впевнені виступи у Франції привернули увагу низки європейських команд, але саме Вілла зуміла домовитися про перехід.

Бізот є вихованцем академії Аякса, одного з найавторитетніших центрів підготовки молоді у Європі. На професійному рівні воротар починав у Гронінгені, а далі продовжив кар’єру в бельгійському Генку, де також провів кілька сильних сезонів.

Одні з найкращих років своєї кар’єри він провів у складі АЗ Алкмар, виступаючи в Ередивізі та єврокубках. Його стабільна форма дозволила йому регулярно викликатися до лав національної збірної Нідерландів.

Тепер на голкіпера чекають нові виклики — у Прем’єр-лізі та Лізі Європи у складі амбітної Астон Вілли цього сезону.