Англія

Окрім призових, клуб очікує прибутковий спонсорський контракт на 100 мільйонів ф. с. після тріумфу у фіналі над ПСЖ.

Футболісти Челсі можуть отримати по 350 тисяч фунтів стерлінгів преміальних кожен за перемогу у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 над ПСЖ з рахунком 3:0. Про це повідомляє журналіст Метт Лоу з The Telegraph.

Окрім бонусів для гравців, клуб також розраховує суттєво виграти у фінансовому плані: перемога над паризьким грандом дозволить Челсі укласти новий контракт із титульним спонсором на суму, яка на 100 мільйонів фунтів стерлінгів перевищує пропозиції, від яких клуб відмовився минулого року.

Таким чином, сукупний прибуток Челсі за перемогу на турнірі може значно перевищити уже отримані 84,5 мільйона ф. с. призових за участь та перемоги на Клубному ЧС.

Нагадаємо, Челсі став першим англійським клубом, який двічі вигравав Клубний чемпіонат світу. Раніше лондонці здобували трофей у 2021 році, перемігши Палмейрас (2:1 у додатковий час). Також Челсі був фіналістом турніру 2012 року, де поступився Корінтіанс (0:1).

Клубний чемпіонат світу-2025 став першим, що проводився у новому форматі з 32 командами.