Англія

Колумбієць Джон Лукумі — головна ціль англійців цього літа.

Сандерленд готує офіційну пропозицію щодо трансферу центрального захисника Болоньї та збірної Колумбії Джона Лукумі. За інформацією італійських та британських джерел, зокрема Джанлуки Ді Марціо, Фабріціо Романо та Екрема Конура, клуб із Чемпіоншипу вже провів перші контакти з італійцями в останні 24 години.

За словами журналістів, Сандерленд, спортивним директором якого є колишній функціонер Роми Флоран Гісольфі, розглядає Лукумі як пріоритетну ціль на трансферне вікно. Початкова сума пропозиції може перевищити 20 мільйонів євро.

27-річний Лукумі має ще рік контракту з Болоньєю — до літа 2026 року. За останні два сезони він був ключовим гравцем оборони італійців, зігравши 29 матчів у Серії А минулого сезону та допомігши команді вийти до Ліги чемпіонів. У сезоні 2024/25 він відіграв 32 матчі в чемпіонаті та взяв участь у семи з восьми поєдинків ЛЧ.

Окрім Сандерленда, інтерес до Лукумі також проявляють Рома, Астон Вілла та Галатасарай. Однак саме англійський клуб наразі найближчий до конкретних дій.

Джон Лукумі, який має за плечима 29 матчів за національну збірну Колумбії, раніше виступав за бельгійський Генк, звідки й перебрався до Італії. Його трансфер може стати одним із найгучніших у Сандерленда за останні роки.