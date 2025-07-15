Англія

Новачок АПЛ заплатить за 27-річного хавбека 10 мільйонів фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Лідс Юнайтед досяг принципової згоди з Ньюкаслом щодо трансферу центрального півзахисника Шона Лонгстаффа. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн з The Athletic.

Сума трансферу становитиме 10 мільйонів фунтів стерлінгів з можливими 2 мільйонами у вигляді бонусів. Це вже третя пропозиція Лідса, яка, зрештою, задовольнила Ньюкасл, адже інші варіанти підсилення півзахисту також були на радарі йоркширського клубу.

Особисті умови контракту з гравцем були узгоджені раніше. 27-річний Лонгстафф мав контракт із Ньюкаслом до літа 2026 року, після того як клуб активував однорічну опцію продовження. Утім, із зими 2024 року футболіст майже не з’являвся на полі, тому вирішив змінити клуб.

Шон Лонгстафф — вихованець Ньюкасла, за який він провів 171 матч у Прем’єр-лізі за останні сім років. Його досвід та універсальність у центрі поля стали ключовими факторами для Лідса, який готується закріпитися в еліті англійського футболу.