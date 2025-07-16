Англія

На півзахисника претендують клуби з Бундесліги та АПЛ, які готові дати йому шанс у першій команді.

Одразу кілька клубів з англійської Прем’єр-ліги та німецької Бундесліги проявляють серйозну зацікавленість у трансфері півзахисника Манчестер Сіті Ніко О'Райлі. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

20-річний англієць розглядає варіанти продовження кар’єри, надаючи перевагу клубам, які готові надати йому регулярну ігрову практику в основному складі. Саме це є головним пріоритетом для молодого таланта.

Очікується, що переговори між представниками гравця та зацікавленими клубами триватимуть у найближчі тижні. Манчестер Сіті поки не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього О'Райлі.

Усього молодий Ніко провів за першу команду Ман Сіті 21 матч у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 2 асисти.