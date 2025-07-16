Англія

22-річний нападник готовий до нових викликів в Англії.

Вотфорд офіційно оголосив про підписання контракту з 22-річним датським нападником Лукою К'єрумгардом.

Лівоногий форвард минулого сезону за Оденсе він забив 22 голи в 29 матчах та допоміг команді повернутися до вищого дивізіону.

Say hej to Luca Kjerrumgaard 👋 pic.twitter.com/mYvkzMOjDO — Watford Football Club (@WatfordFC) July 16, 2025

К'єрумгард починав кар’єру в молодіжній академії Оденсе, дебютував у першій команді у 2022 році. Він вже має досвід виступів в оренді за Нюкебінг (13 голів у 25 матчах) та норвезький Стабек. Цього сезону Лука швидко завоював статус ключового гравця Оденсе та отримав виклик до молодіжних збірних Данії різних вікових категорій. У вересні 2024 року він дебютував за збірну до 20 років, де відзначився двома голами у матчі проти Швеції (4:1), а пізніше перейшов до збірної U-21.