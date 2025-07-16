Англія

19-річний універсал може перебратися до АПЛ.

Челсі веде активні пошуки підсилення в обороні й провів новий раунд переговорів щодо трансферу захисника Аякса Йоррела Гато. Про це повідомляє talkSPORT.

19-річний нідерландець є одним із головних кандидатів на підписання для лондонців. Він може зіграти як у центрі оборони, так і на лівому фланзі, що робить його ідеальним варіантом для Челсі, який готується до ймовірних відходів Бена Чілвелла та Ренату Вейги цього літа.

Минулого сезону Гато провів 50 матчів за Аякс, відзначився трьома голами та отримав звання "Талант року Ередивізі". Також на його рахунку шість поєдинків за збірну Нідерландів. Контракт гравця з амстердамським клубом діє до 2028 року, і він не містить клаусулу.

Очікується, що трансфер обійдеться приблизно у 40 млн фунтів стерлінгів, хоча Аякс озвучує клубам суму близько 60 млн. До боротьби за Гато також приєднався Ліверпуль, який шукає лівоногого центрального захисника у віці 18-22 років.