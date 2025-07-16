Англія

Футболіст Тоттенгема не втрачає мотивації після травми.

Захисник Тоттенгема Дестіні Удоджі відкрито заявив, що має велику мрію — виступити за збірну Італії на Чемпіонаті світу. У глибокому інтерв’ю VivoAzzurroTV, цитованому TMW, він зізнався, що пропуск чемпіонату Європи минулоріч був для нього справжнім ударом.

Удоджі розповів, як починав у невеликому містечку Ногарі, де скаути Аталанти були вражені його фізичними даними. Попри юний вік — він народився у 2002 році — його помітили серед старших товаришів.

Зігравши лише шість матчів за Хеллас Верону (юнацький склад), Удоджі перейшов до Удінезе, а потім — в Тоттенгем за 20 млн євро. Після перемоги в Лізі Європи з "шпорами" у сезоні 2024–25, він здобув свій перший великий трофей.

Через травму він не зміг поїхати з Італією на Євро — "мав операцію на нозі. Вірю, що все відбувається з певної причини", — зазначив Удоджі.

Про чемпіонат світу він сказав: "Це було б більше, ніж мрія. Тепер це — мета. Я дуже хочу цього і хочу пережити це сповна!"