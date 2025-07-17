Англія

Але є один важливий нюанс.

Чимало трансферів відбувається в жіночому футболі щороку, проте за вартістю вони й близько не наближаються до чоловічого аналогу цього виду спорту.

Утім, лондонський Арсенал цього разу зробив замах на рекорд та підписав нападницю Ліверпуля Олівію Сміт за 1,16 млн євро, що стало абсолютним рекордом для жіночого футболу.

Нова форвардка "канонірів" обрала номер "15" на футболці.

20-річна канадська гравчиня в минулому сезоні провела 20 матчів та відзначилась сімома голами.