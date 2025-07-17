Англія

Клуб готує пропозицію за 22-річного правого захисника Ювентуса.

Ньюкасл Юнайтед планує зробити пропозицію щодо 22-річного правого захисника Ювентуса Ніколо Савони, якого раніше пов’язували з Манчестер Сіті. Про це повідомило видання Sky Sports.

Клуб з АПЛ вже має у складі італійського півзахисника Сандро Тоналі і шукають нових представників італійської збірної, зокрема для посилення оборони. Савона, вихованець молодіжної академії Ювентуса, може грати як правий захисник, так і центральний оборонець. Наразі гравець травмований — через ушкодження гомілковостопа він вибув із гри до середини вересня. Травму Савона отримав під час Клубного чемпіонату світу.

Раніше Савону розглядали як альтернативу іншому гравцю Ювентуса Андреа Камб’язо для Манчестер Сіті. Проте недавно він підписав новий контракт з "б’янконері" до червня 2026 року.

Таким чином, Ньюкасл продовжує активну роботу над посиленням оборони, прагнучи зміцнити склад перспективними італійськими захисниками.