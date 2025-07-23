Англія

Ерік Баї відмовився від продовження переговорів із саудівським клубом Ан-Наджма.

Трансфер центрального захисника Еріка Баї, який відомий за своїми виступами за Манчестер Юнайтед, до саудівського клубу Ан-Наджма зірвався, незважаючи на попередню усну домовленість між сторонами.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 31-річний івуарійський центрбек вирішив припинити переговори та відмовився від переходу.

Причини такого рішення футболіста наразі не розкриваються, проте його майбутнє залишається невизначеним.

Баї перебуває у пошуку нового клубу після завершення контракту з Вільярреалом цього літа та розглядає інші варіанти продовження кар'єри. У минулому сезоні він провів 618 хвилин у 12 матчах та заробив 2 попередження.