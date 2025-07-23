Англія

Досвідчений англійський гравець уклав річний контракт із клубом Чемпіоншипу після двох сезонів в Евертоні.

Іпсвіч Таун офіційно оголосив про підписання крайнього захисника Ешлі Янга на правах вільного агента.

Контракт із 40-річним футболістом розрахований на один рік.

Більшу частину своєї кар’єри Янг провів у Прем’єр-лізі, виступаючи за Манчестер Юнайтед, Астон Віллу та Евертон.

На клубному рівні англієць провів 750 матчів, забив 88 голів та виграв Прем’єр-лігу, Кубок Англії та Лігу Європи з Манчестер Юнайтед. Також він здобував титул чемпіона Серії А під час виступів за Інтер.

Янг дебютував у збірній Англії в листопаді 2007 року в матчі проти Австрії та загалом провів 39 поєдинків, забивши 7 голів. Останні два сезони він провів у складі Евертона, де відіграв 32 матчі Прем’єр-ліги у сезоні-2024/25, переважно на позиції правого захисника.