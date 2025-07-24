Англія

Ексгравець Крістал Пелес приєднався до "канарок" як вільний агент.

Джеффрі Шлупп, 32-річний півзахисник, став гравцем Норвіча, підписавши однорічний контракт як вільний агент. Про це повідомила пресслужба клубу. Раніше ганець протягом восьми років виступав за Крістал Пелес, провівши 305 матчів, забивши 20 голів і віддавши 28 асистів у всіх турнірах.

Вихованець академії Лестера, Шлупп також має досвід виступів на правах оренди за Брентфорд і Селтік. Transfermarkt оцінює гравця в €3 млн.

У сезоні-2024/25 Норвіч фінішував 13-м у Чемпіоншипі, набравши 57 очок, і розраховує на досвід Шлуппа для покращення результатів у новому сезоні.