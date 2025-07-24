Англія

Голкіпер збірної США може не отримати ігрової практики перед матчами національної команди.

Перехід голкіпера збірної США Метта Тернера з Ноттінгем Форест до Ліона фактично зірвався. Як повідомляє L’Équipe, французький клуб, попри досягнуті попередні домовленості, вирішив відмовитися від трансферу й намагається юридично вийти з угоди.

Причини такого кроку — сумніви у доцільності інвестиції та побоювання, що Тернер не стане однозначним першим номером у команді. Угода мала обійтись приблизно у 9,4 мільйона доларів, але наразі сторони не просунулися далі початкового етапу.

Таким чином, воротар опинився в незручному становищі — без стабільного місця в Ноттінгемі та без нового клубу. Трансфер до Ліона міг стати важливим кроком для його кар'єри, адже йому критично необхідна ігрова практика напередодні важливих матчів збірної США.

Поки що подальше майбутнє Тернера залишається туманним. Інші варіанти на ринку поки не озвучені, однак час до закриття трансферного вікна ще є.