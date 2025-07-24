Англія

Морсі назвав капітанство в Іпсвічі найбільшою честю в кар'єрі.

Півзахисник Сем Морсі, який був одним із символів сучасного Іпсвіч Таун, попрощався з клубом і приєднається до Кувейту.

33-річний футболіст провів чотири сезони в складі Іпсвіча і зіграв ключову роль у піднесенні команди з третього дивізіону до АПЛ — два поспіль підвищення у класі стали історичними як для клубу, так і для самого гравця. Минулого сезону Морсі провів 34 матчі в еліті, але Іпсвіч не втримався в Прем’єр-лізі та повернувся в Чемпіоншип.

Свою кар’єру Морсі розпочинав у Порт Вейл і надалі захищав кольори Честерфілда, Барнслі, Вігана та Мідлсбро, перш ніж у 2020 році перебратися до Іпсвіча. За ці роки він встиг провести 165 поєдинків і відзначитися 11-ма голами.

"Грати за цей клуб і носити капітанську пов’язку — найбільша честь у моїй кар’єрі", — сказав Морсі клубному сайту.