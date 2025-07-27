Англія

Спаринг за участі англійських клубів порадував п'ятьма голами.

Арсенал і Ньюкасл Юнайтед у рамках підготовки до сезону-2025/26 провели товариський матч у Сінгапурі.

Літній новачок "сорок" Ентоні Еланга відкрив рахунок у протистоянні, але ще до завершення першого тайму мінімальну перевагу мали вже "каноніри". У другій половині спарингу Джейкоб Мерфі відновив паритет, а Мартін Едегор пізніше реалізував пенальті, установивши на табло підсумковий рахунок.

У четвер, 31 липня, Арсенал у Гонконзі зустрінеться з Тоттенгемом, тоді як Ньюкасл Юнайтед днем раніше проведе товариський матч проти зірок чемпіонату Південної Кореї.

Арсенал — Ньюкасл Юнайтед 3:2

Голи: Меріно, 33, А. Мерфі, 35 (авт.), Едегор, 84 (пен.) — Еланга, 6, Дж. Мерфі, 58

Арсенал: Рая (Кепа, 60) — Вайт (Ніколз, 77), Саліба (Салмон, 77), Калафіорі (Ківьор, 49), Льюїс-Скеллі (Зінченко, 77) — Меріно (Райс, 69), Субіменді (Нергор, 77), Нванері (Едегор, 46) — Сака (Доумен, 60), Гаверц (Мартінеллі, 60), Троссар (Гарріман-Аннус, 76)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп (Радді, 73) — Тріпп'єр (Лівраменто, 46), Ласселс (Шер, 46), Берн (Ботман, 46, Ешбі, 70), А. Мерфі (Таргетт, 46) — Гімараес (Крафт, 46), Тоналі (Майлі, 46), Віллок (Жоелінтон, 46) — Еланга (Дж. Мерфі, 46), Осула (Нів, 74), Гордон (Барнс, 46)

Попередження: Субіменді — Ласселс