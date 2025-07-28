Клуби наближаються до оформлення угоди.
Ян Беднарек, Getty Images
28 липня 2025, 07:45
Польський центральний захисник Ян Беднарек цього літа відзначив восьмий рік виступів у складі англійського Саутгемптона, куди він перейшов із Леха за 6 млн євро ще в 2017 році.
Однак на цьому, судячи з усього, відносини 29-річного виконавця та "святих" добігатимуть до завершення.
Португальський Порту звернувся до англійського клубу з пропозицією в 7,5 млн євро й зрештою всі сторони задовільнила перспектива цього трансфера.
Контракт буде підписано до 2029 року.
У минулому сезоні Беднарек провів 34 матчі та забив два голи.