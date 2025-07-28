Англія

Французький захисник підтвердив бажання залишитися в команді Мікеля Артети.

Центральний захисник Арсеналу Вільям Саліба прокоментував ситуацію щодо можливого підписання нового контракту з лондонським клубом.

Нинішня угода гравця діє до літа 2027 року, але "каноніри" вже ведуть перемовини про її продовження на покращених умовах — на тлі інтересу з боку мадридського Реала.

Після матчу у рамках передсезонного туру в Азії Саліба поспілкувався з AFTV, підтвердивши своє бажання залишитися в Арсеналі.

"Коли підпишу новий контракт із Арсеналом? Сподіваюся, якомога швидше! Дай Боже! Цього року ми спробуємо виграти все", — сказав француз, цитує слова Саліба видання AFTV.

24-річний оборонець провів за Арсенал 134 матчі та є ключовою фігурою в центрі захисту разом із Габріелем Магальяесом в останні сезона, проте конкуренція на позиції центрального оборонця в таборі "канонірів" цього літа підкріпилася підписанням перспективного Крістіана Москери з Валенсії.