Англія

Клуб контактував із агентами гравців, але стурбований вартістю трансферів.

Манчестер Юнайтед визначив нападників Оллі Воткінса з Астон Вілли та Беньяміна Шешко з РБ Лейпциг як пріоритетні цілі для підсилення атаки, повідомляє ESPN. Після трансферів Юго Екітіке до Ліверпуля та Віктора Дьокереша до Арсенала ці гравці вважаються найкращими доступними варіантами на ринку.

Англія трансферна. Літні переходи-2025

Проте в Юнайтед занепокоєні високою вартістю потенційних угод: Астон Вілла та РБ Лейпциг встановили захмарні ціни (£60 млн за Воткінса та £87 млн за Шешко). Клуб уже зв’язався з представниками обох гравців, щоб оцінити фінансові вимоги, але не визначився, кому віддати перевагу. Шешко також цікавить Ньюкасл, однак у Манчестері впевнені, що 22-річний словенець обере їх, навіть якщо "сороки" запропонують місце в Лізі чемпіонів.

Астон Вілла наполягає, що не відпустить 29-річного Воткінса, але Юнайтед вважає, що пропозиція в £45 млн може змінити позицію бірмінгемців. Для фінансування трансферів клуб планує продати Алехандро Гарначо, Антоні, Джейдона Санчо та Тірелла Маласію.

Майбутнє Расмуса Гойлунда в команді Рубена Аморіма також залишається невизначеним після невдалого сезону-2024/25, де він забив лише 4 голи в 32 матчах АПЛ.