Англія

Інтер відкритий до продажу гравця.

Міланський Інтер цього літа запланував перебудову складу через початок роботи на посаді головного тренера Крістіана Ківу.

І серед потенційних претендентів на те, аби залишити клуб, опинився німецький центральний захисник Янн Біссек.

Вимоги "змій" щодо трансферу 24-річного виконавця при цьому є доволі скромними, незважаючи на ще чотири роки контракту в запасі.

Інтер хоче бачити пропозиції в 35 млн євро від потенційних претендентів.

А лондонський Крістал Пелес тим часом пропонує 32 млн євро.

Клуби наразі намагаються знайти порозуміння у фінансовому питанні, тоді як сам футболіст готовий до викликів англійської Прем’єр-ліги.

Біссек у минулому сезоні відіграв 46 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.