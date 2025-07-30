Інтер відкритий до продажу гравця.
Янн Біссек, Getty Images
30 липня 2025, 10:05
Міланський Інтер цього літа запланував перебудову складу через початок роботи на посаді головного тренера Крістіана Ківу.
І серед потенційних претендентів на те, аби залишити клуб, опинився німецький центральний захисник Янн Біссек.
Вимоги "змій" щодо трансферу 24-річного виконавця при цьому є доволі скромними, незважаючи на ще чотири роки контракту в запасі.
Інтер хоче бачити пропозиції в 35 млн євро від потенційних претендентів.
А лондонський Крістал Пелес тим часом пропонує 32 млн євро.
Клуби наразі намагаються знайти порозуміння у фінансовому питанні, тоді як сам футболіст готовий до викликів англійської Прем’єр-ліги.
Біссек у минулому сезоні відіграв 46 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.