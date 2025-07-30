Англія

Наймолодший капітан в історії амстердамців обрав лондонський клуб попри інші варіанти — угода перевищує 40 мільйонів євро.

Челсі досяг цілковитої домовленості з Аяксом про трансфер універсального захисника Йоррелла Гато.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський клуб заплатить за 19-річного нідерландця понад 40 мільйонів євро.

Талановитий захисник вже погодив довгостроковий контракт з Челсі. За інформацією інсайдера, Гато з самого початку літа мав чітке бажання перейти саме до команди Енцо Марески, попри інтерес з боку інших клубів.

Угода вже перебуває на фінальній стадії — найближчим часом Гато пройде медичне обстеження та вирушить до Лондона. Для Челсі це чергове посилення складу, зроблене з прицілом на майбутнє.

Минулого сезону Йоррел Гато провів 50 матчів за Аякс, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.