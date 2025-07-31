Англія

Бразилець уникнув дискваліфікації за підозрілі картки.

Лукас Пакета, півзахисник Вест Гема, визнаний невинним у справі про порушення регламенту АПЛ щодо ставок, повідомляє офіційний сайт клубу.

Футбольна асоціація Англії (FA) розслідувала чотири жовті картки, отримані 27-річним бразильцем у матчах проти Лестера, Астон Вілли, Лідса та Борнмута в період із листопада 2022 по серпень 2023 року, підозрюючи їх у можливій маніпуляції для ставок. FA погрожувала довічною дискваліфікацією.

Незалежна регуляторна комісія зняла з Пакета звинувачення в порушенні правила E5, хоча підтвердила неналежну співпрацю з розслідуванням, за що санкція ще буде визначена.

Вест Гем заявив: "Клуб підтримував Лукаса з початку цього складного процесу".

У сезоні-2024/25 Пакета зіграв 36 матчів в АПЛ та забив 5 голів.