Англія

Бразилець може достроково повісити бутси на цвях.

Півзахиснику Вест Гема і збірної Бразилії Лукасу Пакета минулого місяця було висунуто звинувачення в чотирьох порушеннях правил, що стосуються ставок. Гравця звинуватили в умисному отриманні жовтих карток в АПЛ.

Пакета наполягає на своїй невинності, але The Sun повідомляє, що в обвинувальному висновку Футбольної асоціації Англії міститься рекомендація про довічну дискваліфікацію Пакети в разі визнання його винним.

Пакета звинувачується в тому, що він навмисне отримав попередження в чотирьох матчах Прем'єр-ліги — проти Лестера у 2022 році, а також Астон Вілли, Лідса і Борнмута у 2023 році — щоб заробити гроші для друзів і знайомих.

Передбачається, що близько 60 осіб зробили ставки на те, що Пакета отримає попередження в одному або у всіх цих матчах, при цьому ставки варіювалися від 7 до 400 фунтів, що призвело до сукупного виграшу в розмірі 100 000 фунтів.

За іронією долі, першою букмекерською компанією, яка забила на сполох з приводу підозрілих ставок, стала Betway — титульний спонсор Вест Гема.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може купити Пакета.