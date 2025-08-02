Англія

Голкіпер Саутгемптона приєднався до клубу на один рік з опцією викупу після сезону.

Ньюкасл Юнайтед офіційно оголосив про підписання англійського воротаря Аарона Рамсдейла з Саутгемптона. Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний голкіпер приєднався до команди на правах річної оренди. Угода також включає опцію повноцінного викупу. Фінансові умови трансферу не розголошуються.

Рамсдейл виступав за Саутгемптон із літа 2024 року. У минулому сезоні він провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких пропустив 68 м’ячів та чотири рази залишив ворота недоторканими. Незважаючи на його зусилля, клуб вилетів з англійської Прем'єр-ліги до Чемпіоншипу.

За даними Transfermarkt, вартість Рамсдейла наразі становить 16 мільйонів євро. Також на рахунку голкіпера п’ять матчів у складі національної збірної Англії.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл зробив пропозицію РБ Лейпциг щодо нападника Беньяміна Шешко, якого розглядають як можливу заміну Александеру Ісаку.