Англія

Оренда молодого талантa зі складу Ред Булл Зальцбург.

Дербі Каунті офіційно підтвердив підписання Боббі Кларка на правах оренди з Ред Булл Зальцбург до кінця сезону 2025/26.

20-річний півзахисник повертається до англійського футболу після сезону в Австрії, де виступав у чемпіонаті та Лізі чемпіонів УЄФА. Це вже дев’яте підписання англійського клубу цього літа і третя оренда, після переходів Оуена Бека та Девіда Озоха.

Кларк добре знайомий з командою Джона Юстаса — нещодавно він грав проти Дербі у складі Зальцбурга на передсезонному зборі.

Вихованець Ньюкасла, Боббі у 2021 році перейшов до Ліверпуля, де провів 14 матчів за першу команду. Саме у матчі проти Дербі він вийшов у старті вперше в кар’єрі, а згодом став частиною команди, що виграла Кубок Карабао 2024.