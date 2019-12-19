Франция

Виктор Осимхен входит в сферу интересов трех команд АПЛ.

Виктор Осимхен входит в список интересов Ливерпуля, Челси и Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

Однако ожидается, что форвард сборной Нигерии останется в Лилле до конца сезона, если клуб не получит очень хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Осимхен провел 23 поединка в футболке Лилля, забив 12 голов и сделав четыре результативных передачи.

Отметим, что Осимхен после гола в ворота Монако в Кубке французской лиги сразу отправился в больницу.