Франция

Юный хавбек определился с футбольным гражданством.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга решил выступать за сборную Франции, сообщает Foot Mercato.

Юный хавбек окончательно определился с футбольным гражданством и теперь будет ждать приглашения в первую команду "трехцветных".

Камавинга родился в Анголе, но в возрасте двух лет переехал во Францию. В активе центрального полузащитника уже имеется один в составе молодежной сборной Франции.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 21 поединок в футболке Ренна, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готовит предложение по Камавинге.

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