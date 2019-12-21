Юный хавбек определился с футбольным гражданством.
Эдуардо Камавинга, STADE RENNAIS
21 декабря 2019, 13:28
Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга решил выступать за сборную Франции, сообщает Foot Mercato.
Юный хавбек окончательно определился с футбольным гражданством и теперь будет ждать приглашения в первую команду "трехцветных".
Камавинга родился в Анголе, но в возрасте двух лет переехал во Францию. В активе центрального полузащитника уже имеется один в составе молодежной сборной Франции.
В текущем сезоне 17-летний игрок провел 21 поединок в футболке Ренна, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал готовит предложение по Камавинге.
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