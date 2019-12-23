Французский клуб рассчитывает на 64-летнего специалиста.
Кристиан Гуркюфф, ФК Нант
23 декабря 2019, 22:55
Французский Нант объявил о продлении контракта с главным тренером Кристианом Гуркюффом.
Новое соглашение с 64-летним специалистом рассчитано до лета 2021 года.
"Очень рад, что могу продолжить сотрудничество с Нантом. Я благодарю президента за его доверие. Я нашел в этом клубе профессиональные и человеческие ценности, которые мне соответствуют", — приводит слова Гуркюффа официальный сайт клуба.
Напомним, что Кристиан Гуркюфф возглавил Нант прошлым летом. После 19 туров французской Лиги 1 "канарейки" занимают пятую строчку, имея в своем активе 29 очков.
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