Франция

Чемпион Франции готов расстаться со своим многолетним капитаном.

Руководство Пари Сен-Жермен решило не продлевать соглашение с Тиаго Силвой, сообщает le10sport.

Контракт бразильского защитника с клубом истекает в конце этого сезона, а значит уже вскоре он сможет вести переговоры с другими клубами.

Сам Тиаго Силва хотел бы остаться в Пари Сен-Жермен, но клуб не торопится принимать решение.

Кроме того, бразильский защитник допускает возможность того, чтобы в будущем возглавить парижан.

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