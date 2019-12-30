Франция

Вингер Тулузы часто промахивался с 11-метровой отметки.

Ивуарийский вингер Тулузы Макс Градель за последние 10 лет играл во Франции семь сезонов и за этом время успел не реализовать сразу восемь пенальти.

Всего за этот период времени было промазано 266 пенальти в высшем дивизионе Франции. Таким образом, Градель стал автором 3% нереализованных пенальти от общего количества.

Тем не менее, стоит отметить, что и забивал ивуариец достаточно регулярно. — 18 точных ударов с 11-метровой отметки.

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